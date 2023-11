La cessione della Juventus non è attualmente una prospettiva considerata da John Elkann. Il CEO di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha affrontato nuovamente il tema del club bianconero poco prima dell'investor day. Elkann si è concentrato sulla possibilità di delisting del titolo Juventus e sulla potenziale cessione della società, temi che erano stati discussi anche durante l'assemblea degli azionisti del club il 23 novembre scorso.Rispondendo rapidamente alle speculazioni sulla rimozione del titolo Juventus da Piazza Affari, Elkann ha dichiarato: "Non commento speculazioni". Tuttavia, la sua risposta riguardo alla possibile cessione del club è stata più articolata., come riportato da Calcio e Finanza. Queste dichiarazioni indicano la volontà attuale della famiglia Agnelli-Elkann di mantenere il controllo della Juventus e la mancanza di interesse nell'esplorare attivamente offerte di cessione.