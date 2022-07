Una scadenza fissata nel 2023 e il club proprietario del cartellino che per ora non ha mai parlato di rinnovo del contratto. Sì, in uscita dal Bayern Monaco c'è, un giocatore seguito a lungo anche dalla Juventus, e che fa gola per la sua situazione contrattuale.Le ultime voci secondo le quali la Juve avrebbe parlato con i tedeschi di Gnabry, però, al momento non trovano fondamento. Certamente, ds dei bavaresi, sta provando a proporre il 26enne in giro per l'Europa, ma gli obiettivi sulle fasce in questo momento sono diversi. Su tutti, la Juve ha bloccato Kostic e pensa soprattutto a Zaniolo dopo l'arrivo del Fideo Di Maria.