Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, la Juventus potrebbe essere coinvolta in uninsieme aallo Stadio San Nicola tra l'8 e il 9 agosto. Questa potrebbe essere un'opportunità per i tifosi del calcio del sud Italia di vedere da vicino la squadra bianconera, oltre a due piazze incredibili. Non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo a questa possibile manifestazione, ma se confermata, potrebbe suscitare grande interesse e attirare un folto pubblico allo stadio.