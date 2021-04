Cos'accadrà nel futuro di Rino Gattuso? Al momento, come raccontano da Napoli, c'è davvero la fila per l'attuale tecnico del Napoli. Ci sono le attenzioni della Juventus, ma occhio ad un ritorno di fiamma da parte del Milan. Il suo agente, Jorge Mendes, valuta anche delle soluzioni in Premier League, dove non mancano gli estimatori. L'avventura con gli azzurri sembra comunque finita: in attesa di definire il finale di stagione - i partenopei sono invischiati nella lotta per la qualificazione in Champions, così come la Juve - , Gattuso sta già iniziando a sondare il terreno per la sua prossima stagione.