Ha già dimostrato di trovarsi bene, Rodrigo De Paul, nel gruppo Juve. In queste vacanze bianconere - torinesi e udinesi - trascorse in Spagna con Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur (insieme a loro anche l'ex che unisce i due club come Roberto Pereyra) in tanti hanno visto un tentativo degli stessi giocatori di portarlo dalla loro parte. Del resto, la stagione appena conclusa dall'argentino ha alzato ancora di più l'asticella: Rodrigo è pronto per una grande squadra. E lo confermano i due juventini. LE VOCI - Da giorni si rincorrono voci circa la possibilità che De Paul, alla fine, lasci Udine per la Juventus. Non è esattamente così: secondo quanto racconto da IlBianconero.com, il calciatore è sicuramente nella lista dei preferiti di Andrea Pirlo, che lo reputa all'altezza degli obiettivi e di una squadra blasonata come quella bianconera. Però... però resta il solito problema: la valutazione. Oltre trenta milioni, al momento impossibili da spendere se non con una cessione volta a finanziarla. De Paul gravita attorno al mondo Juve, ma non può esistere trattativa. Almeno per il momento.