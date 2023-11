Archiviato il turno di squalifica scontato contro il Cagliari, Adrienè pronto a riprendersi il suo posto nel cuore del centrocampo della. E non può che essere una buona notizia in vista del derby d'Italia per Massimilianoche, come vi abbiamo già raccontato, in questo momento non ha di certo dalla sua un gran bagaglio di esperienza, considerando la bassa età media della rosa e soprattutto della panchina . Come scrive La Gazzetta dello Sport, il francese porterà con sè in campo anche il peso di tutti i suoi trofei, i 23 conquistati tra Francia e Italia che ne fanno il giocatore più titolato nelle top 5 leghe europee; insieme a lui - senza contare l'infortunato Danilo - a fare la differenza da questo punto di vista è Wojciech, il portiere con più trofei vinti (10) tra competizioni inglesi e italiane.- Intanto, come noto, Rabiot è sempre in attesa di definire il suo futuro, essendo il contratto con la Juve in scadenza a fine stagione dopo il rinnovo annuale firmato nel giugno scorso. E dalla Spagna arrivano voci secondo cui sarebbe finito nel mirino dell', lì dove tra l'altro gioca quel Rodrigoche ha già aperto all'ipotesi di un ritorno in Italia e anche a un trasferimento in bianconero. Se ne parlerà a tempo debito, intanto Adrien si prepara a riprendersi il suo posto in squadra e la fascia da capitano. Per il big match contro l'c'è bisogno di lui.