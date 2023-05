Come racconta Tuttosport, ad aprire uno spiraglio ulteriore alla possibilità che il Napoli liberi Giuntoli, ci sono voci su chi potrà raccogliere l’eredità del ds a Castelvolturno: il nome più gettonato è quello di Pietro Accardi, uno dei giovani dirigenti più in voga, il cui lavoro all’Empoli non è passato inosservato. Ma non è da escludere una promozione interna per il capo degli osservatori Maurizio Micheli, considerato fondamentale da De Laurentiis: il patron dovrà però difendersi dagli affondi per lui e l’altro super scout Mantovani da parte di tanti club interessati, in Italia e non solo.