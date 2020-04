Il difensore centrale della Juventus Primavera Nikita Vlasenko ha ricevuto un premio dalla Uefa con il neonato "UEFA For Players app prize". Il premio viene assegnato dall'ente che gestisce il calcio europeo ogni mese e si tratta di una assoluta novità: infatti, tiene conto del punteggio ottenuto sulla nuova app che la Uefa stessa ha lanciato, in questo momento di emergenza. L'applicazione si tratta di uno strumento messo a disposizione per i calciatori che hanno preso parte alle competizioni Uefa, giovanili e non, e si tratta di uno spazio per seguire seminari e lezioni a tema calcistico, con anche la possibilità di ottenere lezioni face to face con gli esperti del settore. In base ai propri risultati, si ottengono quindi punti e, alla fine di ogni mese, viene sancito un vincitore. E, per marzo, come detto il premio è andato a Vlasenko, classe 2001 svizzero alla corte di Zauli in Primavera.



"L'ho trovata molto facile da usare, con un'interfaccia amichevole e un sacco di informazioni molto utili", ha detto il giovane calciatore bianconero, che ha dimostrato come la testa vada allenata quanto il corpo. Non solo per quanto riguarda la cosiddetta "cultura generale", ma anche e soprattutto per affinare le proprie competenze calcistiche. Una preparazione tout court, di cui non si può più fare a meno per eccellere. Così, in questo momento in cui il calcio è fermo, non si fermano i giocatori, anche in casa Juve. Anzi, si mettono sotto, ancor più se possibile. Per Vlasenko, quest'anno, 11 presenze in campionato, mentre sono tre i cartellini timbrati in Youth League, la competizione che gli ha permesso di accedere sia all'app sia quindi al premio.