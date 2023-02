Come racconta il Corriere dello Sport, c’è di nuovo la sfida ai granata nei pensieri di, che vuole entrare nel club dei grandi capaci di segnare in entrambe le sfide stagionali. Nell’era dei tre punti ci sono riusciti soltanto Gianluca(1995/96), Gonzalo(2016/17) e Cristiano(2018/19).riparte dalla zampata di metà ottobre, che era valsa tre punti e un grande sospiro di sollievo ai bianconeri in piena crisi, per andare pure a caccia della cifra tonda. Il prossimo sarà il gol numero 20 della sua carriera in bianconero: in questa tormentata stagione è già salito a quota 10 (in tutte le competizioni), superando il fatturato della precedente (9) quando era arrivato a fine gennaio.