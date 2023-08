Come racconta Tuttosport, Dusanvuole rimanere alla Juventus, per ora, anche se il club bianconero è sempre disposto ad ascoltare offerte che siano congrue alla valutazione data all’attaccante serbo, intorno agli 80 milioni. Romeluvuole invece andare via dal Chelsea dopo che ha guardato i compagni di squadra pareggiare contro il Liverpool nell’esordio in Premier League: la sua priorità è accasarsi alla Juventus visto l’interesse manifestato dalla società bianconera, per la quale l’attaccante belga ha anche rifiutato le sirene arabe, e nonostante le contestazioni dei tifosi che non lo vogliono alla Continassa.