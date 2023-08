Mancano poco più di 13 giorni alla chiusura del mercato e nonostante il tempo sembra ridotto, potrebbero verificarsi ancora molti colpi di scena. La cessione di Zakaria al Monaco è stata solo l'ultima mossa da registrare in casa, con i bianconeri che incasseranno 20 milioni di euro e che possono dunque concentrasri sulle altre operazioni. A tenere banco c'è sempreche tiene tutti sotto scacco, anche se ad oggi la soluzione più sensata è quella di proseguire in questa direzione e quindi, con DV9 all'ombra della Mole e con Big Rom pronto a fare il suo rientro in Premier.' - In primo luogoe il suo rendimento in queste gare di pre campionato mostrano chiaramente quanto sia determinato a migliorarsi rispetto alle passate stagioni. Poi si deve fare un calcolo sulle tempistiche, perchè muovere due giocatori del loro calibro a poco meno di due settimane dalla conclusione del mercato, potrebbe diventare una sorta di roulette russa per tutte le altre squadre che verranno coinvolte in questo valzer di attaccanti.- Volontà che è la stessa dei dirigenti della Continassa, desiderosi da sempre di blindare sia Vlahovic che Chiesa, ma entrambi a determinate condizioni. Non è infatti un mistero che la Juve possa ascoltare offerte 'da capogiro' e proprio per questo, ma se fino ad oggi nessuno ha fatto follie per avere il cartellino dell'ex Viola, è difficile ipotizzare che questo possa avvenire in questo periodo storico.