Un altro colpo per Dusan Vlahovic. Lo juventino scala le classifiche di gradimento, batte record su record, ma soprattutto continua a crescere di valore. Secondo le stime della divisione Football Benchmark di KPMG, i valori dei calciatori – dopo il crollo del 19,6% della primavera del 2020 – non hanno ancora riconquistato i livelli pre-pandemia, ma qualcuno è comunque cresciuto. C'è Vinícius Junior in vetta a questa classifica di giocatori che hanno registrato la crescita più alta del valore di mercato dall’ultimo rapporto di dicembre 2021 e ha superato i 100 milioni di euro per valore. Lui ma anche tante sorprese e soprattutto Dusan Vlahovic.



Ecco la classifica dei migliori 10, nella nostra gallery.