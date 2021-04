Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Sassuolo toccando anche il tema mercato: “Vlahovic? La Fiorentina ha tutti gli strumenti per trattenerlo, il presidente ha un bel progetto e vuole ben al ragazzo. Dusan è chiamato ad un finale importante, restando concentrato sulle partite con lo stesso atteggiamento. Sarà il presidente a convincerlo per continuare il percorso insieme”.