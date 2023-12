Un nuovo nome per l'attacco, un nome diverso dai soliti ma che sta impressionando in tutta Europa. Cristiano Giuntoli, dopo Osimhen al Napoli, ha messo nel mirino un altro Victor:. L'attaccante a suon di gol sta trascinando il Leverkusen di Xabi Alonso in Germania, che compirà 23 anni tra pochi giorni e che è una della più belle scoperte dell'anno. Attaccante mobile, sa svariare e dare gol, tanto che in Bundesliga con il Bayer - nella stagione della sua esplosione - è diventato un vero e proprio bomber, con 14 reti in 20 gare. Il prezzo e la concorrenza sono destinati a crescere, ma la Juve non si preoccupa. Il motivo? Boniface, infatti, sarebbe sì l’obiettivo numero uno in attacco, ma solo se Dusanliberasse l’armadietto alla Continassa, sottolinea la Gazzetta.- Dusan è legato ai colori bianconeri da un contratto con data di scadenza 30 giugno 2026, con la Juve che ha avviato i contatti per discutere di un rinnovo che sarebbe utile al bilancio, abbassando l’ammortamento di DV9, ma le firme sono ancora lontane, anche perché Dusan ha un accordo a salire fino a 12 milioni netti all’ultimo anno e rinunciarci è complesso. Così, una sua cessione a una cifra congrua non farebbe strappare i capelli a nessuno alla Continassa, sottolinea la Rosea. Ed ecco che in un attimo è già pronto il sostituto: Boniface, il preferito di Giuntoli e dei suoi uomini di fiducia, Giovanni Manna in testa, che il Leverkusen ha acquistato appena qualche mese fa dall’Union St. Gilloise per 20 milioni.