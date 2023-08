Quella di domenica sarà una prima volta per Dusan. Per una ragione o per l'altra, infatti, l'attaccante serbo non ha mai affrontato l'con la maglia della, dopo quattro sfide con la Fiorentina. Il classe 2000 vuole iniziare la stagione al meglio, anche per confermare un suo trend positivo: nel mese di agosto vanta un'ottima media-gol, con una rete ogni 80 minuti giocati.