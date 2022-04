Come racconta La Gazzetta dello Sport, nell’aria c’è una sorpresa che avrebbe del clamoroso. Dusan Vlahovic alle 20.45 dovrebbe andare in panchina, con l’attacco affidato a Morata e Dybala. Il piano di Allegri, rimasto segreto fino a ieri, era certamente questo, per dare un turno di riposo a DV7 dopo il superlavoro di questi mesi. L’infortunio di Cuadrado, che ha tolto un’opzione offensiva, ha rimescolato un po’ le carte ma Vlahovic, se non un sicuro escluso, resta un (ingombrante) candidato alla panchina.