Come racconta Calciomercato.com, pernon doveva andare così questo primo anno di Vlahovic in bianconero, se l'immaginava diverso lui, se l'immaginava diverso pure la Juve. Ecco perché squilla libero il telefono di Darko Ristic, l'agente del centravanti serbo, quando qualcuno chiama per sondare la disponibilità a un nuovo clamoroso trasferimento.