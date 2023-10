Nell'ottobre del 2022, la Juventus ha affrontato uno dei momenti più bui della sua recente storia, forse non solo sul fronte europeo. La sconfitta subita contro il Maccabi Haifa aveva suscitato persino l'indignazione di Andrea Agnelli, che aveva espresso apertamente il proprio disappunto. Sebbene le difficoltà che il club bianconero avrebbe dovuto affrontare nelle settimane successive fossero di natura diversa, in quel momento le scuse erano poche o nulle, e dal punto di vista tecnico la Juventus sembrava veramente aver toccato il fondo. Per tentare di rialzarsi subito, la squadra si era concentrata sul prossimo derby, una partita agguerrita che alla fine è riuscita a vincere.Considerando il contesto, quel gol potrebbe essere stato il più significativo della scorsa stagione per il centravanti serbo con la maglia bianconera.Ora, la Juventus si prepara a un altro derby, una partita di fondamentale importanza, sebbene non ancora decisiva. È un incontro che deve assolutamente cercare di vincere, perché Massimilianoha chiarito che è cruciale mantenere una posizione tra le prime quattro squadre in classifica anche in questa fase, in attesa della seconda sosta del campionato. Pertanto, sarà essenziale schierare la miglior formazione possibile contro il Torino,Il centravanti serbo farà di tutto per esserci all'Allianz Stadium, anche se dovesse sopportare qualche disagio fisico. Attualmente, una lombalgia è la principale preoccupazione, ma si spera che il periodo di riposo forzato, che lo ha costretto a saltare la partita contro l'Atalanta dopo aver giocato solo una breve parte contro il Lecce, possa essere sufficiente per recuperarlo nella formazione titolare.