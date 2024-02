Nella sfida contro il Frosinone i bianconeri dovranno tornare a vincere, con i tifosi che si affidano a Dusan Vlahovic per tentare di conquistare i 3 punti. L’attaccante serbo è il giocatore della Serie A ad aver segnato di più in questo avvio di 2024 con 7 reti messe a segno, 3 in meno rispetto a quanto fatto nello scorso anno. Inoltre, nel caso in cui dovesse fare centro anche contro il Frosinone, raggiungerebbe le 3 gare interne consecutive e questo dato manca da agosto 2022.