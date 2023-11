Derby d'Italia con l'Inter, Napoli e Roma sono i tre big match da giocare in casa davanti al proprio pubblico (alternati dalle sfide contro Monza, Genoa e Frosinone) in cui Vlahovic dovrà riprendersi la centralità del progetto Juve. Altrimenti i "fantasmi" estivi torneranno già a gennaio ad essere concreti, scrive calciomercato.com. Il serbo è reduce dagli impegni con la nazionale, dove non ha trovato il gol ma almeno ha giocato; sta bene fisicamente ed è pronto per l'Inter, toccherà ad Allegri decidere se schierarlo dal primo minuto oppure nuovamente in panchina.