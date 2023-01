Tanti auguri Dusan. Oggi è il compleanno di Vlahovic, compie 23 anni. Il regalo più bello è il suo ritorno in campo, atteso domani contro il Monza. Ma oggi, 28 gennaio, è anche il giorno in cui ricorre l'anniversario del suo trasferimento alla Juve. Un anno fa, un anno esatto, veniva infatti annunciato il passaggio dalla Fiorentina al club bianconero: un'operazione storica per il calciomercato italiano e quello invernale in particolar modo, 70 milioni più 10 di bonus al club viola, a cui sommarne 11,2 per oneri accessori e contributo di solidarietà Fifa. Più di 90 milioni investiti dalla Juve su Vlahovic, uomo designato per proseguire il dopo-Ronaldo e anche fattore decisivo per il cambio di rotta sul fronte Paulo Dybala. Ma un anno dopo, non filtra la sensazione che siano tutti contenti: non può essere pienamente soddisfatta la Juve, non lo è certamente nemmeno il giocatore, la gestione della pubalgia post-intervento e pre-Mondiale ha lasciato il segno. Inevitabilmente si è riacceso il mercato, forse proprio le condizioni precarie hanno raffreddato le intenzioni dei club di Premier interessati più dell'investimento necessario: il telefono di Darko Ristic squilla spesso e suona libero, in estate proprio Vlahovic può diventare il pezzo forte del mercato internazionale. Serviranno almeno 90 milioni, almeno. Allo stesso tempo offerte dovranno essere valutate con estrema attenzione alla Continassa, con la consapevolezza che in assenza di Champions (per un motivo o per l'altro), proprio la cessione di Vlahovic potrebbe trasformarsi nel sacrificio necessario per colmare quell'eventuale enorme buco a livello di introiti. Oggi ricorre il primo anniversario tra Dusan e la Juve, il rischio che possa essere anche l'ultimo effettivamente c'è.Ma dove può andare? Scopri in gallery tutti i club che hanno già sondato la disponibilità di Vlahovic