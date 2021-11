La Juve ha in testa, consapevole di avere un sentimento fortissimo e allo stesso tempo reciproco. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'idea di firmare il rinnovo di Dybala nelle prossime settimane e aggiungere il serbo a breve è scontata, però anche molto complicata.Per il quotidiano, occorre intanto un accordo con Dusan. Poi quello con la Fiorentina. Infine, bisognerà concordare un limite massimo per le cifre. L'ha detto anche Arrivabene: quest'ultima sarà una gestione parecchio oculata. La Juve sa già di aver prodotto un rosso importante nel bilancio 2021-2022 e gli obiettivi dovranno cambiare. O magari essere finanziati da qualche addio. Il primo nome? Sempre Aaron Ramsey. Se trovasse una collocazione, o la Juve riuscisse a rescindere senza buonuscita, sarebbe più facile fare un'operazione. Altrimenti è tutto parecchio complicato.Per Gazzetta, il Tottenham e l'Atletico Madrid sono potenziali e importanti antagoniste nella corsa a Vlahovic. Ma nessuna è in alto come l'Arsenal: al momento i Gunners sono la squadra più vicina a poter offrire 80 milioni di euro. Il destino di Kane giocherà anche questa partita. Poi si vedrà la volontà del calciatore...