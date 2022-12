Dusan #Vlahovic lascia il JMedical dopo gli accertamenti per il problema di pubalgia pic.twitter.com/SvsYMrqRMc — ilbianconero (@ilbianconerocom) December 13, 2022

Mentre i compagni di squadra si preparavano nello spogliatoio della Continassa, svestendo i panni in borghese per allacciare gli scarpini e indossare le tute d’ordinanza, Dusanveniva accompagnato al. Per l’attaccante serbo accertamenti strumentali, per capire a che punto sia l’infiammazione pubalgica che ancora c’è, dà fastidio e non accenna a scomparire. Dopo la tappa in clinica,Non solo il campo, non solo i problemi fisici.. In questo senso, a fare il punto, è calciomercato.com: “dopo nemmeno un anno dal trasferimento,. C'è sempre e c'è ancora l', nonostante il secco rifiuto dello scorso inverno. Ci sono, che là davanti hanno bisogno di più di qualcosa. Ci sarebbero pure, pronti a vivere un'estate in cui puntare su un numero 9 puro. Discorsi prematuri ma sondaggi effettuati.”.