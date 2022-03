Dusan Vlahovic è stato inserito nella top 11 mondiale stilata dal quotidiano spagnolo Marca. Il bomber della Juventus è affiancato in un tridente d'attacco stellare con Vinicius e Haaland. Le qualità del bomber serbo non sono state mai messe in discussione, nemmeno dalla Juventus che ha deciso di acquistarlo. Un punto di riferimento per il presente ma soprattutto per il futuro. Questa la top 11 completa di Marca, in cui figurano tutti i migliori talenti al mondo:



TOP 11 - Donnarumma; Alexander-Arnold, Ruben Dias, Alphonso Davies; Pedri, Foden, Mbappé, Joao Felix, Vinicius, Vlahovic, Haaland.