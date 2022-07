Come racconta Tuttosport, oggi Vlahovic sarà al lavoro a Belgrado. Appuntamento fissato infatti nella capitale serba con il suo preparatore, Milutinovic, che ha preparato un menù su misura per lo juventino con l’obiettivo di restituirlo a Massimiliano Allegri già in buona condizione per l’inizio del precampionato e della stagione, quest’anno anticipata a causa del Mondiale in Qatar di novembre/dicembre. Coppa del Mondo alla quale parteciperà anche la Serbia di Vlahovic e del laziale Sergej Milinkovic Savic . Dusan, dopo il rodaggio juventino di gennaio-giugno, punta a un avvio super. Un po’ per trascinare a suon di gol la nuova Juventus e un po’ per arrivare lanciato al Mondiale.