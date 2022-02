Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è un curioso calendario per Dusan Vlahovic. Il serbo tornerà due volte a Firenze in cinque giorni. Stasera in provincia a Empoli (campionato), mercoledì in città (andata semifinale di Coppa Italia), da grande ex. I due stadi, il Castellani e il Franchi, sono lontani appena 34 chilometri. Certo, l’accoglienza sarà differente...