Se Federiconon preoccupa (la sua esclusione dalla lista dei convocati per il match contro ilè solo una scelta precauzionale, dopo qualche fastidio del tutto normale alla luce della lunga inattività), per Dusanla situazione pare un po' più complicata. Come racconta Tuttosport, l'attaccante dellaè ancora alle prese con una infiammazione in zona adduttore, dopo che già lo scorso anno e in estate aveva tribolato con la pubalgia. Ora, con ilalle porte, sa quanto potrebbe essere pericoloso forzare, tanto più dopo mesi in cui non ha di certo tirato indietro la gamba, anzi ha infilato una lunga serie di partite consecutive.Massimiliano, stando al quotidiano, conta di averlo a disposizione almeno per la sfida di domenica contro la, fondamentale per la rincorsa in classifica alla vigilia di un'insolita pausa invernale di poco più di un mese e mezzo. Il serbo teme brutte sorprese, motivo per cui al momento non ha nessuna intenzione di rischiare. Non resta che attendere, lui e gli altri giocatori ancora ai box.