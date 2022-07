«Io non lo conoscevo, l'avevo visto solo in tv. Penso che il soprannome gli sia venuto spontaneo, per me va bene! Sulla squadra ha avuto un grande impatto: è un campione del Mondo, ha vinto alla Juventus, ha vinto anche l'Europa League col Manchester. È un piacere averlo qui con noi». Dusan Vlahovic ha raccontato così l'impatto con Paul Pogba e l'incontro con il francese, che gli ha anche dato un soprannome: Du-Du.