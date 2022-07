Dusanha parlato anche di Angelnella sua lunga intervista a Tuttosport: «Ho pensato subito alla speranza di fare insieme tanti gol e tanti assist. È la prima cosa che mi è venuta in mente. È uno degli esterni più forti degli ultimi 20 anni: ovunque è andato ha fatto benissimo. Mi fa piacere essere in una squadra con tutti questi campioni: quando ero un po’ più giovane li vedevo in tv, ora posso giocarci insieme... Ora lavoreremo per capirci, ma credo che per lui non sarà difficile. Visto che ha giocato con grandissimi attaccanti, io gli chiederò come devo muovermi e se è più facile per lui trovarmi in questa maniera o in un’altra, ci metteremo d'accordo e spero che faremo bene».