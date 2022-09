Anche Alessandro, uno che di punizioni (e di) se ne intende, è rimasto particolarmente impressionato dal gran gol di Dusancontro lo, il secondo consecutivo su calcio da fermo dopo quello contro la. Ecco le sue parole, negli studi di Sky Sport: "La differenza sostanziale è che ha un piede più grande del mio e fa più fatica a tirare in un certo modo. La colpisce in un modo che la palla fa un po’ di giro a rientrare. E’ un tiro forte anche se non angolatissimo. E’ difficile da andare a prendere per il portiere, l’ha fatto uguale contro la Roma. La punizione è ben tirata".