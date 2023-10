Dusan Vlahovic salterà gli impegni con la nazionale serba visto il problema alla schiena che lo ha costretto a saltare le ultime due partite di campionato con la Juve. Ma come sta il centravanti? L'obiettivo di Massimiliano Allegri e del giocatore è chiaro, essere a disposizione per il big match contro il Milan (22 ottobre). Dusan sta meglio ma è ancora in carico ai preparatori che lo seguono in un programma personalizzato, riferisce gazzetta.it.