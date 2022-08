Vede lae segna. Dusanè una vera e propria "macchina da gol" contro i blucerchiati, sfidati in quattro occasioni in cui è sempre andato a segno: per lui cinque gol in quattro partite da titolare contro la squadra di Genova, tre dei quali nelle due giocate allo Stadio Ferraris. Riuscirà a ripetersi anche questa sera, con la maglia della