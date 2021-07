Un segnale di mercato: Vlahovic vuole restare alla Viola per completare il suo percorso di crescita, ma vuole anche un adeguamento del suo contratto, anche perché continua a essere sulla lista dei più importanti club italiani ed esteri, tra cui Juventus e Milan.- La posizione di Commisso non è cambiata, Vlahovic non è in vendita, solo un'offerta fuori mercato, superiore ai 60 milioni di euro, gli farebbe cambiare idea. L'idea è quella di valutare proposte, eventualmente, solo tra un anno. L'ha promesso ai tifosi, così come aveva fatto per Chiesa. Ceduto 12 mesi dopo, alla Juventus.