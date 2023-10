Aumenta l'entusiasmo in casadopo la vittoria di ieri ottenuta all'ultimo secondo della sfida contro il Verona, con un successo preziosissimo e che consolida l'ottimo risultato emerso a San Siro una settimana fa. Al di là delle numerose occasioni create e del bel gioco espresso dalla squadra di Allegri, ad uscire dal campo sotto i riflettori è stato sicuramente Mosse, autore di due reti di pregevole fattura, entrambe annullate dal VAR, ma anche di tantissime giocate e iniziative che sembrano aver consegnato un altro giocatore a Max Allegri, rispetto a quello visto nelle passate stagioni.- Chi, invece, sembra avere ancora delle difficoltà è Dusan, che si è partito bene ad inizio stagione, mettendo a segno 5 reti, ma è altrettanto vero che il serbo. Sicuramente l'infortunio alla schiena avrà avuto il suo corso, ma il Vlhaovic visto nelle ultime due uscite è stato un lontano parente rispetto a quello visto fino al suo stop.- Proprio per questo, Allegri in primis e lo staff, tutto, dovranno monitorare con attenzione il suo andamento, soprattutto se le sue 'alternative' sembrano voler 'contendergli' il posto da titolare. Le prestazioni di Mosse Kean, infatti, stanno dando unae qualora dovesse continuare su questi ritmi, verrà