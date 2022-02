24









Dusan Vlahovic sogna un derby in stile Higuain e CR7. Un esordio con gol contro il Torino. Dopo essere rimasto a secco contro l'Atalanta, infatti, il serbo vuole tornare a far sorridere la Juventus e festeggiare un nuovo battesimo bianconero. Il derby della Mole è la partita e la prima volta deve essere speciale. Ha già stregato tutti, questo è noto, con la sua voglia di vincere, di migliorarsi e di non mollare mai. Ha già legato con tutti, soprattutto con Dybala e Morata, e con i senatori si è subito integrato. Il suo essere subito decisivo ha sicuramente aiutato. Dopo lo 0 nella casella gol contro l'Atalanta, ora vuole riprendere il ritmo, prima della super sfida di Champions League.



CONTRO IL TORINO - Il Torino sono l’avversario più affrontato in Serie A (7), ma con un solo gol all'attivo, in questa stagione. Sarà il terzo scontro dell'anno e c'è da vincere il duello con Bremer. In passato, però, lo score è positivo. Dusan, infatti, ha firmato la vittoria della Coppa Italia Primavera della Fiorentina sui granata nel 2018/19. Come ricorda Tuttosport, doppietta all’andata, con polemiche e una promessa ai compagni: "Se al ritorno danno un rigore, faccio il cucchiaio…". Cosa che puntualmente avvenne: penalty e trasformazione con il tiro “alla Totti”, che sancì la vittoria del trofeo". E da lì riparte, con due modelli... Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, hanno subito fatto centro all’esordio nel derby della Mole: il Pipita nel 2016 segnò una doppietta, nel 2018 CR7 segnò su rigore. Vlahovic non vuole sprecare l'occasione.