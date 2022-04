1









Un'eredità pesante quella raccolta da Dusan Vlahovic al suo arrivo in bianconero: il numero 7 che la scorsa estate aveva lasciato libero un certo Cristiano Ronaldo. Dusan non ha sentito il peso delle aspettative e si è da subito rivelato un trascinatore della Juventus, segnato dopo pochi minuti addirittura dal suo esordio in maglia bianconera. Scaldando sin da subito gli animi dei tifosi bianconeri che già dai minuti prima del calcio d'inizio cantavano di essere arrivati allo Stadium per vedere segnare il bomber serbo.



IL DATO - Se Dusan sembra non aver fatto rimpiangere Cristiano Ronaldo ora mette il portoghese nel mirino. Se CR7 nella stagione 2020-2021 era riuscito ad aggiudicarsi il premio di capocannoniere in Serie A con 29 reti messe a segno questa volta Dusan Vlahovic vuole riuscire ad accaparrarsi lo stesso premio. Il bomber serbo è attualmente a quota 22 reti segnate. Il campionato non è ancora finito e Dusan può riuscire a battere addirittura il record di Cristiano Ronaldo per arrivare alla definitiva consacrazione. Per permettere ai tifosi di sognare in grande, con il nuovo numero 7: Dusan Vlahovic.