"Dusan Vlahovic si vedeva già a Parigi, dopo i contatti tra il Psg e il suo agente, Darko Ristic, della scorsa settimana. Ma alla Juventus non è arrivata ancora la proposta giusta", questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport sul futuro dell'attaccante serbo, che adesso, si legge, ha paura che le tanti voci sulle big non si concretizzano in qualcosa di più serio. Il Psg, per l'attacco, continua a guardare in Italia anche se sembra aver spostato le sue attenzioni su Hojlund dell'Atalanta.