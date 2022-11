L'ultima gara intera nel derby contro il Torino, uno spezzone con l'Empoli e poi lo stop contro il Benfica, a Lisbona, dopo 70' quando la pubalgia è tornata a farsi sentire. Dusanha chiuso in anticipo il 2022 con la Juventus per via di questi problemi, non senza qualche polemica, e rientrerà a pieno regime con la Serbia. Quando? Molto probabilmente il 24 novembre contro il Brasile di Danilo, Alex Sandro e Bremer.Vlahovic potrà tornare a sorridere, perché da quell'incontro lo separano ancora 8 giorni, in cui potrà recuperare la condizioni migliore e lasciarsi alle spalle la pubalgia tornata a tormentarlo a fine ottobre dopo che sembrava essersene liberato in estate. Out contro Paris Saint-Germain, Lecce, Inter, Verona e Lazio per una mancata serenità su cui il mondiale avrà influito e che ora vuole ritrovare. Questo recupero, sottolinea Tuttosport, ha fatto storcere il naso ad alcuni tifosi, ma fa parte di un processo di recupero in cui Vlahovic può aver "evitato di stringere i denti e correre rischi in bianconero. Discutibile? Sì, visto che è il club che lo paga. Umanamente e sportivamente comprensibile? Sì, perché il Mondiale c’è ogni quattro anni e comunque una pubalgia, per giunta recidiva, non va sottovalutata".