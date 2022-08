Dusanè già andato a segno nella partita d'esordio dellain questa stagione contro il Sassuolo. Lo scorso anno era arrivato secondo nella classifica cannonieri dietro a Ciro. In questa stagione infatti secondo le quote i maggiori indiziati per arrivare alla vittoria finale sono proprio il serbo in compagnie di Immobile e. Tutti e tre a segno nella prima giornata.