"Spingi, spingi, spingi". Dusansi sta allenando duramente in Serbia, dove ha ritrovato il suo preparatore e dove da lì sta per ripartire, in attesa di ritrovare la Juventus a inizio della prossima settimana. E così, un esercizio dopo l'altro, DV9 si appresta a vivere un'estate... in attesa. Sa benissimo come il mercato possa cambiare, e pure in un istante. Allo stesso tempo, la maglia numero nove, quella bianconera, è sempre lì ad attenderlo.Su un campo di erba sintetica, in quella che sembra una struttura d'allenamento, Vlahovic è parso in grande forma. Ancora una volta è passato da casa dopo le vacanze estive, per mettere minuti nelle gambe e presentarsi già tirato a lucido per i test d'inizio stagione, che saranno il giorno 10 luglio. Come da programma. I tifosi, alla vista di foto e video, sono già impazienti: guarda tutto nella gallery dedicata.