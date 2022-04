Il suo talento non è certamente in discussione, ma il piatto piange. Un gol nelle ultime sei partite, quello contro la Salernitana. E un match, il Derby d'Italia, vissuto quasi nell'anonimato, nell'ingorgo nerazzurro e tra le spire di Milan Skriniar, dalle quali solo in un'occasione è riuscito a liberarsi. Dusan Vlahovic sembra già ritornato "normale". Come riflette Calciomercato.com, anzichè compiere il salto di qualità proprio grazie a lui, la Juve sta finendo per risucchiare nella propria incompiutezza anche il centravanti serbo, colui che fin dalla prima partita con la nuova maglia sembrava destinato a cambiare le sorti della squadra, a renderla vincente e a farle voltare pagina dopo l'addio di CR7, grazie anche all'evidente investitura a protagonista del nuovo ciclo.



L'inizio, appunto, pareva più che confortante. Il mal di gol dei bianconeri, però, non è passato, i problemi si sono ripresentati subito, tornando a galla nella maniera più dirompente nelle due gare che avrebbero potuto dare una svolta alla stagione, contro Villarreal prima e contro Inter poi. La realtà, forse amara, è che Dusan Vlahovic non ha cambiato la Juve, o forse non l'ha resa vincente. Potrebbe volerci del tempo, certo, ma è evidente che in questi primi due mesi all'ombra della Mole la pericolosità dell'ex viola è via via diminuita, tanto da fargli registrare anche una partita senza nemmeno un tiro in porta. Che la Juve abbia cambiato Vlahovic? Non è così, non può essere così. Eppure contro l'Inter è sembrato proprio così.