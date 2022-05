Il rendimento di Dusan Vlahovic è calato dal suo approdo alla Juventus. Contro il Venezia l'ennesima gara senza andare a segno. Se con la Fiorentina non aveva segnato soltanto in 9 occasioni su 21 gare disputate con la maglia bianconera il dato è completamente diverso: in 11 apparizioni il numero 7 non è andato a segno in sette occasioni.



RENDIMENTO - Il calo è evidente ed i numeri parlano chiaro. Sicuramente alla Juventus ci sono altri attaccanti del calibro di Alvaro Morata, Paulo Dybala e Moise Kean con cui condividere i palloni ricevuti ma la freddezza di Dusan sembra essere diversa. In maglia viola i gol sono stati 20 in 24 gare. Con la Juventus soltanto 7 in 17. Se con la Fiorentina la media gol era di uno ogni 100 minuti ora è di uno ogni 154. Non solo però: Vlahovic calcia anche meno verso la porta avversaria. È calata anche la precisione nei passaggi: in passato i riusciti erano 166 ora l'esatta metà: 133. Ciò che è certo è che la Juventus ha bisogno di Vlahovic nella sua miglior versione: quella di realizzatore glaciale.