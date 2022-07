Il 2022-23 deve essere la sua stagione. Quella del definitivo ingresso tra i grandi (attaccanti), della consacrazione, dopo i primi mesi in cui ha potuto assaggiare il mondoarrivando anche a segnare dopo 32 secondi al debutto in Champions League. Dusanè pronto, pronto ad accelerare per partire subito a razzo e far vedere a tutti di che pasta è fatto, dopo un'annata conclusa anzitempo a causa di una fastidiosa pubalgia che ora confida di essersi lasciato alle spalle grazie al riposo e alle terapie specifiche a cui si è sottoposto. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante classe 2000. I primi test fisici sono stati più che confortanti, evidenziando una condizione muscolare simile a quella con cui aveva lasciato la Juve alla fine della scorsa stagione, sebbene sia normale che abbia ancora bisogno di tempo per raggiungere il top della forma.A Torino, intanto, ha trovato ad attenderlo almeno due piacevoli novità: Angele Paul, rinforzi di peso con cui non vede l'ora di giocare, in attesa del rientro dell'amico Federicoche, essendo già infortunato a gennaio, non ha ancora avuto modo di scendere in campo al suo fianco. E poi c'è Moise, che qualora decidesse di rimanere potrebbe anche rivelarsi una preziosa spalla (oltre che un'alternativa) a Dusan, il cui lavoro nello scacchiere bianconero si preannuncia dunque meno complicato rispetto a quello degli ultimi mesi. Da chiunque sarà affiancato, Vlahovic scalpita, aspetta solo il fischio d'inizio di una stagione in cui spera di brillare e soprattutto di vincere. Perché ormai è grande, e gli manca solo di farsi spazio tra gli attaccanti che contano sul serio.