"Il tuo è stato il primo sguardo che ho voluto incrociare nello spogliatoio il primo giorno. I tuoi occhi raccontano cosa vuol dire indossare questa maglia. L'onore, la responsabilità, la magia e quanto sia difficile farne a meno". Inizia così il messaggio che Dusan, ultimo arrivato in casa, ha voluto dedicare al termine della partita contro la Lazio a Giorgio, uno che invece al fianco della Vecchia Signora ha vissuto e lottato per ben 17 anni. "Credo che in questi mesi tu abbia voluto lasciarci qualcosa. Mezza stagione è troppo poco, ma abbastanza per essere grato del tempo che abbiamo passato assieme. Io sono pronto a lottare, e se servirà anche con la testa fasciata! Grazie di tutto Capitano" conclude sui social il centravanti serbo, a testimoniare ancora una volta un passaggio di consegne per il futuro della squadra bianconera, di cui proprio lui dovrà diventare uno dei leader per riportarla in alto, dove merita. Ecco il post di Dusan: