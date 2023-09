In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha annunciato l'assenza di Vlahovic contro l'Atalanta: "L'importante è che stia meglio. Domani non ci sarà. Solito problema alla schiena che l'ha tenuto fuori per qualche giorno. Ha fatto allenamenti, ieri si è fermato. Aveva parecchio dolore, meglio tenerlo fermo per farlo recuperare totalmente."