Nessun mistero, ma un giallo c'è. Ed è tutto attorno a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo si avvicina al secondo ritorno a Firenze: ma il rischio di vedere un altro cartellino giallo potrebbe portare Allegri a farlo riposare. Vlahovic ha infatti una diffida pesante per tutte le restanti nove partite di campionato, ora ne resta solo una, pure pesante. Per questo, secondo il Corriere dello Sport, si ragiona su un possibile - e per certi versi clamoroso - forfait.



MA DUSAN VUOLE GIOCARE - Ecco, dipendesse da Vlahovic, non si sfilerebbe nemmeno in quest'occasione. Il centravanti ha sempre dimostrato di voler giocare sempre, comunque, ovunque. Anche tra i fischi del Franchi, come ha già fatto in Coppa Italia. Ricordate l'autorete di Venuti? Vlahovic in quell'occasione uscì di scena solo dopo aver consolato l'ex compagno, in lacrime per la sfortunata autorete. Tecnicamente, ci sarebbe ancora la sfida a Immobile in piedi, che pure dista 3 gol: 27 a 24. Nessuna decisione definitiva è stata già presa in ogni caso, a disposizione di Allegri rimane una Juve sempre ridotta ai minimi termini.