Come riporta Gazzetta, soltanto un risveglio miracoloso – ossia senza dolore alla schiena - sembra poter ribaltare la situazione di, che in questo momento vede l’incrocio con i granata sempre più lontano. Ma ad agitare l’avvicinamento al derby è stato soprattutto lo stop di Chiesa delle ultime ore. Federico ha avvertito qualcosa di strano alla coscia e ha interrotto la seduta. I controlli medici hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al giocatore. L’assenza di lesioni è un’ottima notizia, ma non ancora sufficiente in ottica Toro. Il tempo è poco.