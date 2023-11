Nessuna provocazione, solo una risposta semplice ed elegante. Dusanha scelto le sue Instagram stories per replicare agli insulti di matrice razzista - "Sei uno zingaro" - che gli sono stati rivolti dai suoi ex tifosi prima, durante e dopo il match tra, con tanto di piccolo parapiglia a fine gara quando il serbo ha provato a superare i tabelloni pubblicitari per avvicinarsi a una persona presente sugli spalti.- "A prescindere dalla situazione, non lasciate che le vostre emozioni prendano il sopravvento sulla vostra intelligenza", ha scritto sui social l'attaccante bianconero, che già ieri, sin dal momento del suo primo approdo sul terreno di gioco, aveva reagito all'accaduto in maniera composta e saggia con un semplice gesto di saluto accompagnato da un ironico "Bravi, bravi", che però chiaramente tradiva un certo rammarico.