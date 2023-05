"Non esiste vittoria senza sconfitta. Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto. Non esiste gioia senza dolore. Non esiste arrendersi, mai!". Parola di Dusan, che ha rotto così il silenzio sui social dopo la batosta dellaa Siviglia, che ha condannato i bianconeri all'eliminazione dall'Europa League. Un messaggio da leader per l'attaccante serbo, che ieri sera ha segnato dopo soli 58 secondi dal suo ingresso in campo da subentrato. Qui sotto il suo post.