Le parole di Vlahovic a Sky:CRITICHE - "Cercavo di tenere fuori tutto, sono le situazioni, è così... Quando segni va tutto bene, quando non segni non va bene niente, è sempre così. Anche quando faccio gol cerco di non leggere niente, di dare importanza solo al lavoro e fare più gol possibili che per noi attaccanti è fondamentale".